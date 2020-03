Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste suchen Café heim und erbeuten Münzgeld

Damstadt (ots)

Ungebetene Gäste haben zwischen Sonntagabend (22.3) und Montagmorgen (23.3.) ein Café in der Eckhardtstraße heimgesucht, sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und einen geringen Betrag Münzgeld erbeutet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

