Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg

Nieder-Klingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Schmuck und Geld erbeutet

Otberg (ots)

Die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Straße "Steingärten" haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (8.3.) und Sonntag (22.3.) ausgenutzt. Gewaltsam hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Anwesen verschafft und sich in den Räumen af die Suche nach Wertvollem begeben. Dabei wurden sie fündg und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

