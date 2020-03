Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: In Gaststätte eingebrochen

Täter gehen leer aus

Rüsselsheim-Bauschheim (ots)

Eine Gaststätte in der Wolfinger Straße rückte am Samstag (21.03.), im Zeitraum zwischen 02.30 und 03.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten gelangten zunächst durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Lokal. Im Inneren angekommen, machten sich die ungebetenen Gäste an den dortigen Spielautomaten zu schaffen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell