Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Jugenheim: Einbruch in Bäckerei

Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (21.3.), 22 Uhr und Sonntagmorgen (22.3.), 5 Uhr, hatten es Kriminelle auf eine Backstube im Pauerweg abgesehen. Die Täter hebelten gewaltsam die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1500 Euro beziffert. Sachdienlihe Hinweise bitte an die Kripo in Darmstadt (K21/22), unter der Rufnummer 06151/9690.

