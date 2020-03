Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Seitenscheiben von zwei geparkten Autos eingeschlagen

Darmstadt (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben bislang noch unbekannte Vandalen am Samstagnachmittag (21.3.) an zwei in der Marburger Straße abgestellten Autos verursacht. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und flüchteten. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern entgegen.

