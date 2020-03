Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Schwarzer Roller Piaggio aus Garage gestohlen

Erzhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag (20.-21.3.) haben Diebe einen, in einer Garage in der Bahnstraße abgstellten, schwarzen Roller vom Hersteller Piaggio, samt dazugehörigem Benzinkanister gestohlen. Zuvor hatten die Kriminellen sich gewaltsam Zugang zu der Garage verschafft. Möglicherweise konnten die Unbekannten bei ihrer Tat beobachtet werden? Hinweise bitte an die Dezentrale Ermittlunsggruppe des 3.Polizeireviers (Rufnummer 06151/9693810).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell