Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in Baumarkt

Täter lassen Werkzeug mitgehen

Groß-Zimmern (ots)

Ein Baumarkt in der Röntgenstraße geriet in der Nacht zum Samstag (20.-21.3.) in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf, gelangten so in den Verkaufsraum und entwendeten dort Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Dezentrale Ermittlunsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

