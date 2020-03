Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach-Mitlechtern: Erneut Bäckerei im Visier von Kriminellen

Rimbach (ots)

Nach dem Einbruchsdiebstahl in einer Bäckerei in Viernheim in der Nacht zum letzten Freitag (wir hatten berichtet), wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags (21.3.) erneut eine Bäckereifiliale, diesmal in der Siegfriedstraße in Rimbach-Mitlechtern, von Kriminellen aufgesucht. Die Täter brachen zwischen 3 Uhr und 4.25 Uhr morgens die Geschäftstür auf, um in der Folge aus der Kasse das Wechselgeld entnehmen zu können.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim prüft einen möglichen Zusammenhang der Fälle und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 7060 Hinweise entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4552855

