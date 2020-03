Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Rüsselsheim (ots)

Ein Reihenhaus in der Königsberger Straße geriet am Freitag (20.03.), im Zeitraum zwischen 17.45 und 20.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten versuchten mittels Gewalteinwirkung an mehreren Türen und Fenstern in die Wohnräume zu gelangen. Die Einbruchsversuche der Kriminellen scheiterten, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Daraufhin suchten sie das Weite. Die Flüchtigen hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

