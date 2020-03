Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen

Navi entwendet

Darmstadt (ots)

Auf ein Navigationsgerät hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (20.-21.3.) abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe eines in der Bismarckstraße, Höhe Klinikum, geparkten, roten Subaru ein und schnappten sich das mobile Gerät. Zeugenhinweise werden an die ermittelnde Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell