Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Unglücksfall am Nachmittag

Frau stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Darmstadt (ots)

Eine 46 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag (20.3.) aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Brombeerberg" gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 12 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst gerufen, nachdem Zeugen den Sturz der Nachbarin beobachtet hatten. Erste Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Umstände deuten auf einen Unglücksfall hin. Die 46-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

