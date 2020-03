Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Pfunstadt (ots)

Die Abwesenheit von Hausbesitzern in der Karlsbader Straße haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (19.20.3.) ausgenutzt. Gewaltsam hebelten die Kriminellen ein Fenster zu dem Anwesen auf und begaben sich auf die Suche nach Wertvollem. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute machten ist abschließend noch nicht geklärt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

