POL-DA: Viernheim: Bäckereitür aufgestemmt - Tresor von Wand gerissen

Viernheim (ots)

Mit dem Ziel Geld aus einer Bäckereifiliale in Nibelungenstraße, Bereich Lorscher Straße, erbeuten zu können, wurde zwischen Donnerstag (19.3.), 15.30 Uhr und Freitag (20.3.), 0.45 Uhr die Geschäftstür aufgestemmt. Die Kriminellen entdeckten in einem Raum einen kleinen Tresor mit Wechselgeld, den sie von der Wand gewaltsam abrissen und mitnahmen. Die Sachschäden an der Eingangstür und im Laden werden auf etwa 1000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei (K21/ 22) ermittelt in dem Fall und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Telefon: 06252 / 7060

