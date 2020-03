Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach Auseinandersetzung auf offener Straße gesucht

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Darmstadt (ots)

Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Donnerstagnachmittag (19.3.), gegen 17.30 Uhr, sucht die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Poliziereviers, Augenzeugen der mutmaßlichen Tat. Demnach soll, nach derzeitigem Erkenntnisstand, ein 32 Jahre alter Mann aus Darmstadt, zwei 26 und 41 -jährigen Fußgängern in der Bachstraße gefolgt und aus der Entfernung mit einer Schreckschusswaffe auf beide geschossen haben. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ob die Hintergründe des Geschehens in möglichen, anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Personen zu suchen sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Für den Fortgang der andauernden Untersuchungen, nehmen die Ordnungshüter alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/963810 entgegen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden.

