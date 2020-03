Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Einbruch in Getränkemarkt

Zigaretten und Münzgeld erbeutet

Schaafheim (ots)

Auf Zigaretten und Münzgeld hatten es bislang noch unbekannte Täter in einem Getränkemarkt in der Wenigumstädterstraße abgesehen. Am frühen Freitagmorgen (20.3.) hatten die Kriminellen dort, kurz vor 2 Uhr, die Eingangstür zu dem Verkaufsraum aufgehebelt, mehrere Stangen Zigaretten sowie Münzgeld aus der Kasse entwendet, damit den Alarm ausgelöst und umgehend die Flucht ergriffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung führten die Maßnahmen bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

