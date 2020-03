Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Spielautomaten aufgebrochen

Wer hat die Einbrecher gesehen?

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle brachen am Mittwoch (18.03), im Zeitraum zwischen 02.00 und 17.00 Uhr, Spielautomaten einer Shisha-Bar in der Grabenstraße auf und entwendeten Geld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten gewaltsam in das Innere der Shisha-Bar und machten sich an den Spielautomaten zu schaffen. Durch ihr rabiates Vorgehen, gelangten sie an die Geldkassetten der zwei Automaten. Daraufhin suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Die Flüchtigen hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell