Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/ Klein-Hausen: Zu zweit 1500 Euro ergaunert

Einhausen (ots)

Vermutlich wurde am Mittwochmorgen (18.3.) ein älterer Herr von Ganoven beobachtet, wie er in der Ernst-Ludwig-Straße Bargeld von seiner Bank abgehoben hat. Durch ein geschicktes Ablenkmanöver ergaunerten mindestens zwei Täter 1500 Euro.

Der später Bestohlene saß bereits in seinem Auto, als ein Fremder gegen 9.50 Uhr an die Scheibe klopfte. Abgelenkt schaffte es ein zweiter Täter die Beifahrertür zu öffnen und den Umschlag mit dem Bargeld vom Beifahrersitz zu stehlen. Das Ganovenduo stieg nach Zeugenaussagen in ein silberfarbenes Auto. Der Täterwagen soll am linken hinteren Kotflügel beschädigt sein.

Der Fremde, der an die Scheibe klopfte, ist dick und etwa 40 Jahre alt. Der dunkel gekleidete Mann soll ein südeuropäisches Aussehen haben.

Wem die Personen und das gesuchte Auto aufgefallen sind, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

