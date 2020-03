Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbrecher lösen gegen 23.30 Uhr Alarm im Baustoffhandel aus

Michelstadt (ots)

Nach einem Einbruch am späten Dienstagabend (17.3.) in einem Baustoffhandel im Kutschenweg, fehlt nach erster Durchsicht ein Smartphone im Wert von über 500 Euro. Der Einbruchsalarm wurde gegen 23.30 Uhr, nachdem die Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Geschäft eingedrungen waren, ausgelöst. Dort durchsuchten sie neben den Räumlichkeiten und Behältnissen auch mindestens zwei Firmenfahrzeuge, die auf dem Betriebsgelände abgestellt waren.

Wer Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

