Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Kulturzentrum gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14.3.), 16 Uhr und Dienstag (17.3.), 14 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter ihr Unwesen in einem Jugend- und Kulturzentrum in der Kranichsteiner Straße getrieben. Auf noch unbekannten Weg gelangten die Kriminellen in die Villa und brachen dort gewaltsam die Tür zu einem Büro auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie fündig und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Mit ihrer Beute traten die Täter die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall sowie den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

