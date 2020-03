Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit 2 beschädigten PKW

Trebur-Hessenaue (ots)

In der Nacht zum 18.03.2020 vernahmen Anwohner der Niersteiner Straße auf der Hessenaue einen lauten Knall. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass mindestens 1 Fahrzeug eines benachbarten Anwohners beschädigt war. Durch die hinzugerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass ein wohl schwarzer PKW am Ortseingang zur Hessenaue von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Oldtimer stieß. Dieser, sowie ein weiterer davor stehenden PKW wurden hierdurch beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von mind. 6000 Euro. Der Unfallfahrer fuhr, ohne seinen Pflichten nachzukommen, einfach weiter. Die Polizei Groß-Gerau sowie jede andere Polizeidienststelle bitten um Meldung von möglichen Zeugen.

