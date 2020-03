Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels/ Bürstadt/ Erbach: Gestohlene Autos in Lagerhalle sichergestellt/ Kriminalpolizei ist Autoschiebern auf der Spur

Lindenfels/ Bürstadt/ Erbach (ots)

Nachdem die Polizei drei gestohlene Toyota RAV4 am späten Sonntagabend (15.3.) in einer Lagerhalle in Lindenfels sichergestellt hat, ist die Kriminalpolizei (K 21/22) den Autoschiebern auf der Spur. Die Tätergruppierung aus dem osteuropäischen Raum ließ bei der schnellen Flucht zudem Werkzeug, Kennzeichendubletten sowie persönliche Gegenstände zurück. An einem Wagen war bereits die Fahrzeug-Identifizierungsnummer verändert worden. Das Auto könnte nach bisherigen Erkenntnisse im Februar 2019 in Erbach gestohlen worden sein. Anhand der noch vorhandenen Kennzeichen konnten die zwei übrigen Autos Diebstahlstaten, die Mitte Januar in Erbach und Bürstadt verübt wurden (wir hatten berichtet), zugeordnet werden.

Wie viele gestohlene Fahrzeuge in der Halle im Laufe von mindestens drei Jahren umgearbeitet und für den Weitertransport zwischengelagert waren, müssen die weiteren Spurenauswertungen und Ermittlungen ergeben.

Wer Näheres zu den Nutzern der Halle in der Poststraße sagen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 /7060.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4493883 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4492396

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell