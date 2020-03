Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter fasst 17-Jährige an die Brust

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Männlich , 1,75 Meter groß, dunkelhäutig und Bartträger. Das ist die Beschreibung eines bislang noch unbekannten Mannes, der am Montagnachmittag (16.3.) eine 17-jährige Fußgängerin belästigt hat. Kurz nach 13 Uhr waren sich beide Personen als Passanten in der Kasinostraße begegnet. In Höhe eines Schnellimbiss soll der Unbekannte auf die 17-Jährige zügig aufgeschlossen und sie unvermittelt an die Brust gefasst haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Täter eine rote Lederjacke und darunter einen grauen Kapuzenpullover. Weiterhin war er mit einer Bluejeans und schwarzen roten Schuhen, von der Marke "Nike", bekleidet. Er hatte kurz rasierte Haare. Das laute Schreien veranlasste ihn fußläufig zur Flucht in Richtung Frankfurter Straße.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei (2.Revier), unter der Rufnummer 06151/9693610, in Verbindung zu setzen. Die Ordnungshüter haben ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

