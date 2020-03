Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Autohaus

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag (16.03.) gewaltsam Zutritt in ein Autohaus in der Robert-Bosch-Straße.

Die Kriminellen sollen über das Dach ins Innere des Gebäudes gelangt sein. Hierbei durchwühlten sie die Räumlichkeiten des dortigen Büros. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge, entwendeten die Unbekannten eine Digitalkamera und eine Festplatte.

Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell