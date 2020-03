Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Montag, 16.03.2020, in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 08.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich mit dem Fahrzeugheck, gegen die Mauer des Grundstücks in der Sankt-Florian-Str. 3 in Groß-Gerau. Dabei wurde die Mauer umgedrückt und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Groß-Gerau, unter 06152-1750, zu melden.

