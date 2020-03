Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Limo-Dosen und Brötchen aus Imbiss erbeutet

Bensheim (ots)

Acht Dosen Limonade und die gleiche Anzahl an Brötchen haben Kriminelle zwischen Freitagabend (13.3.) 23 Uhr und Samstagmorgen (14.3.) 10.30 Uhr aus einem Imbiss in der Darmstädter Straße, Bereich Diefenbachweg, erbeutet. Um an die Lebensmittel im Wert von etwa 15 Euro zu gelangen, brachen die Täter die Tür des Geschäfts an der Bundesstraße 3 auf.

Der Einbruchsdiebstahl wird von der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) bearbeitet, die Hinweise von Zeugen entgegennimmt. Telefon: 06251 / 84680.

