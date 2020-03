Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Besucher im Mehrfamilienhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (13.-14.3.) haben bislang noch unbekannte Täter Bargeld, Bettwäsche und Bekleidung aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pützerstraße entwendet. Über die Balkontür waren die Kriminellen gewaltsam in die Wohnräume gelangt und hatten dort nach Beute gesucht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

