Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger auf frischer Tat bei Einbruch in Firma ertappt und festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei in Darmstadt am frühen Montagmorgen (16.3.) gelungen, einen 21 Jahre alten Mann bei einem Einbruch in eine Firma zu ertappen und festzunehmen. Gegen 2 Uhr hatte ein Passant verdächtige Geräusche aus dem Gebäude in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Riedeselstraße gehört und umgehend die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Streifen konnte der Beschuldigte beim Herausklettern aus den Räumen beobachtet und nach kurzer Flucht noch in Tatortnähe gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten ein mit Geld gefülltes Sparschwein sicher, bei dem es sich mutmaßlich um das Diebesgut aus den Räumen der Firma handelt. Der Festgenommene Darmstädter musste die Polizisten zur Wache begleiten. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet und er musste die Nacht in der Zelle verbringen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie möglichen Mittätern hat die Darmstädter Kripo (K21/22) übernommen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird derzeit geprüft, ob noch heute ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und der Tatverdächtige einem Haftrichter des Amtsgerichtes vorgeführt wird.

