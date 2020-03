Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zahlreiche Autos in einer Nacht aufgebrochen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weiterstadt (ots)

Mindestens zehn Autos waren in der Nacht zum Samstag (13.-14.3.) ins Visier von bislang noch unbekannten Tätern geraten. Im Kastanienweg, in der Friedrich-Ebert-Straße, in der Heinrich-Rühl-Straße, Liebfrauenstraße sowie in der Kreuzstraße hatten die Kriminellen ihr Unwesen getrieben und mehrere Autos unterschiedlichster Hersteller aufgebrochen. Die Beute der Täter dürfte ersten Ermittlungen zufolge von entwendeten Laptops über Bargeld, bis hin zu Sonnenbrillen reichen. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei gehen von einem Tatzusammenhang aus und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung (Rufnummer 06151/9690).

