Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Kindergarten

Groß-Gerau (ots)

Einen Kindergarten in der Wilhelm-Hammann-Straße, suchten sich Kriminelle am Sonntag (15.03.), in der Zeit zwischen 14.40 und 20.10 Uhr, für ihren Einbruch aus.

Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Kindertagesstätte ein und ließen dort anschließend unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

