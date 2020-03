Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Auto abgebrannt und Garagentor beschädigt

Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (15.3.) ist ein in der Heidelberger Straße, Ecke Kurt-Schumacher-Straße geparkter Smart in Brand geraten. Gegen 22.30 Uhr hatten Zeugen die Flammen bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch nicht verhindern, dass das Auto komplett zerstört und auch ein Garagentor, infolge der Hitzentwicklung, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auf welchem Weg das Fahrzeug in Brand geriet, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, die das Kommissariat 10 in Darmstadt, wegen des Verdachts der Brandstiftung, übernommen hat. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 3500 Euro geschätzt. Alle sachdienlichen Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

