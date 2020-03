Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Autoaufbruch und Wohnungseinbruch

Gernsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Karlsbader Straße geriet zwischen Samstagabend (14.03.), 17.15 Uhr und Sonntagmorgen (15.03.), 9.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher die Zimmer nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld, Schmuck und mehrere Mobiltelefone in die Hände.

Zwischen Freitag- und Samstagmittag (13./14.03.) schlugen Unbekannte zudem die Scheibe eines auf dem Gelände eines Autohandels in der Robert-Bunsen-Straße abgestellten BMW ein. Die Täter bauten anschließend das Lenkrad samt Airbag aus dem Fahrzeug aus und flüchteten mit der Beute.

Hinweise zu beiden Fällen werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0

