Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Vier Einbrüche am Wochenende/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Gleich viermal schlugen Kriminelle am vergangenen Wochenende (14./15.03.) in Dornheim, Berkach und Wallerstädten zu. Ziel der Einbrecher waren eine Pizzeria, eine Bäckerei und zwei Wohnhäuser.

Am Samstagabend (14.03.), gegen 20.30 Uhr, drang ein Unbekannter durch die Terrassentür in ein Wohnhaus im Neckarring in Dornheim ein. Als der Täter bemerkte, dass sich Personen im Haus befanden, flüchtete er ohne Beute vom Tatort. Der Tatverdächtige ist 1,75 Meter groß, kräftig und trug eine helle Wintermütze.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 21.25 und 21.40 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Einfamilienhaus "In der Berlich" in Berkach, obwohl die Bewohner zu Hause waren. Eine Hausbewohnerin bemerkte den Einbrecher, dem anschließend unerkannt die Flucht gelang. Ihm fielen 200 Euro, zwei Mobiltelefone und eine Perlenkette in die Hände.

In der Nacht zum Sonntag (15.03.) suchten drei Unbekannte eine Pizzeria in der "Alten Straße" in Wallerstädten auf. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Küche des Lokals. Aus bislang unbekannten Gründen sahen die ungebetenen Besucher dann aber von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten ohne Beute. Die Männer trugen allesamt schwarze Kapuzenpullis und waren zwischen 1,60 und 1,90 Meter groß. Einer der Kriminellen trug eine Brille, ein weiterer eine rote Hose.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (14.03.) und Sonntagmorgen (15.03.) geriet zudem eine Bäckerei "An der Pforte" in Wallerstädten in das Visier von Kriminellen. Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen die Täter in das Gebäude ein. Sie ließen eine geringe Summe Münzgeld und zwei Flaschen Kakao mitgehen.

Hinweise in allen Fällen werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 oder die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

