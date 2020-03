Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Lenkrad bei Autoaufbruch erbeutet

Bischofsheim (ots)

Ein auf dem Gelände eines Autohandels in der Dresdner Straße abgestellter BMW, geriet in der Nacht zum Samstag (14.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Sie bauten das Lenkrad samt Airbag aus und suchten anschließend wieder das Weite.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

