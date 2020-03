Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der L3413/K102

Gemarkung Groß-Umstadt (ots)

Am 15.03.2020 ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der L3413/K101 ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Linie GU2 mit dem 54 jährigen Busfahrer aus Groß-Umstadt die K101 aus Richtung Mömlingen kommend in FR Wald-Amorbach. An der Einmündung beabsichtigte der Bus nach links in FR Wald-Amorbach einzubiegen und übersah hierbei einen 40 jährigen Motorradfahrer aus Kleinheubach, der aus Richtung Wald-Amorbach kam. Dieser befand sich auf der Vorfahrtsstraße und konnte einen Zusammenstoß zwischen Motorrad und Bus nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Der Busfahrer blieb unverletzt.

An beiden Fzg. entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000EUR.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

