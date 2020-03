Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Tankstellenräuber durch couragierte Zeugen verfolgt und festgenommen

Bischofsheim (ots)

Filmreife Festnahme eines Tankstellenräubers am späten Samstagabend in Bischofsheim. Ein 17-jähriger junger Mann aus Rheinland- Pfalz betrat am Samstagabend (13.03.) um kurz nach 23 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße "Am Schindberg" in Bischofsheim. Hier bedrohte der Rheinland-Pfälzer die 41- jährigen Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem dem Räuber mehrere Hundert Euro übergeben worden waren, flüchtete dieser zu Fuß aus dem Verkaufsraum. Just in diesem Moment fuhren zufälligerweise der 17-jährige Sohn der Kassiererin und ein 31-jähriger Bekannter mit ihrem PKW auf das Tankstellengelände. Nachdem die Kassiererin von dem Überfall berichtet hatte, nahmen die beiden Männer die Verfolgung des Täters mit ihrem PKW auf. Noch in der gleichen Straße konnten die Verfolger den flüchtigen Räuber hinter einem Schnellrestaurant auf einem Fußweg erkennen und ansprechen. Als sich der Täter erkannt fühlte richtete er die Schusswaffe auf seine Verfolger und drückte mehrmals ab! Da es sich bei der Pistole glücklicherweise um eine ungeladene Schreckschusswaffe handelte, kamen die beiden Männer aus Ginsheim und Bischofsheim mit dem Schrecken davon und versuchten daraufhin, den Täter zu überwältigen. Der Ganove konnte sich zunächst nochmals losreißen, konnte jedoch erneut eingeholt und letztendlich bis zum unmittelbaren Eintreffen der Polizei vor Ort durch die Zeugen festgenommen werden! Weitere Zeugen, zwei 37-jährige Männer aus Ginsheim und Gustavsburg, verständigten parallel die Polizei und unterstützten bei der Festnahme. Das Raubgut und die Tatwaffe konnten sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden umgehend durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell