Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Vollsperrung der BAB 5 Anschlussstelle Langen.

Mörfelden - Walldorf (ots)

Momentan ist die BAB 5 in Höhe der Anschlussstelle Langen in Fahrtrichtung Nord komplett gesperrt. Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten dauern an, es wird nachberichtet.

