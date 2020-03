Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt/Steinbach: Polizei sucht Zeugen/ Verursacher von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020, kam es in der Zeit von 16:30 - 19:00 Uhr zu der Beschädigung eines grauen VW Golfs. Dieser war in der Schloßstraße in Steinbach seitlich am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher, Fahrer eines roten Fahrzeuges, fuhr gegen die hintere Stoßstange des Fahrzeuges, welches hierbei beschädigt wurde. Anschließend setzte er seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953 0 zu melden.

(Berichterstatter: POK Bergermann / PHK-in Blümlein)

