Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fußgängerin bei Unfallflucht verletzt

Bischofsheim (ots)

Am Freitag (13.03.) kam es gegen 10 Uhr in der Frankfurter Straße in Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 14-Jährige Bischofsheimerin überquerte einen Fußgängerüberweg in der Frankfurter Straße, als ein silberfarbenes Auto auf den Fußgängerüberweg zufuhr ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, rannte die Fußgängerin in Richtung Gehweg, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144-96660 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim

POK Schmitt



Telefon: 06144-96660

