POL-DADI: Darmstadt-Innenstadt: PKW fährt Fußgänger an und flüchtet - Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

Am Samstag (14.03.) ereignete sich gegen 01:10 Uhr in der Schleiermacherstraße in der Darmstädter Innenstadt eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten PKW ein Fußgänger erfasst, welcher zur Tatzeit die Straße überquerte. Im Zuge der Kollision wurde der Geschädigte auf den Asphalt geschleudert und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Der PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Geschädigte wurde durch einen RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Nach den ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem flüchtigen Kraftfahrzeug um einen dunklen PKW. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, die mögliche Angaben bezüglich des Unfallhergangs oder des flüchtigen PKWs tätigen können.

