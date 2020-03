Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/ Sandwiese: Baugerüst gestohlen

Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines kompletten Baugerüsts, suchen die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Bereits in der Nacht zum Samstag (6.-7.3.) hatten noch unbekannte Diebe ihr Unwesen "An der Quelllache" getrieben und von dem Gelände einer Kompostierungsanlage ein Baugerüst, inklusive dazugehöriger Bauleitern, im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ihre Beute dürften die Täter mithilfe eines Fahrzeuges abtransportiert und zudem für den Abbau der Konstruktion mehrerer Stunden benötigt haben. Möglicherweise konnten die Täter dabei die Aufmerksamkeit von Zeugen wecken? Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

