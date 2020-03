Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: 700 Euro Schaden an geparktem Auto/Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer am Donnerstag (12.03.), in der Zeit zwischen 12.00 und 13.25 Uhr, einen im Herdweg geparkten Opel. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an den Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0

