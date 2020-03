Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Geparktes Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Ein in der Hauptstraße geparkter Seat wurde am Donnerstag (12.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 17.15 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich der Motorhaube beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

