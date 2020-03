Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Einbruch in Autowaschanlage

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Neckarsteinach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (11.-12.3.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Partikulierstraße getrieben und sich gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Autowaschanlage verschafft. Mutmaßlich wurden sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen gestört und flüchteten ohne Beute. Die Heppenheimer Kripo ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten des Kommissariats 21/22, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

