Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Vereinsheim des Vogelschutzvereins im Visier von Kriminellen/Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

Gleich zweimal geriet in den vergangenen Tagen das Vereinsheim des Vogelschutzvereins "An der Langen Schneise" im Gernsheimer Wald in das Visier von Kriminellen.

In der Zeit zwischen Sonntag- und Dienstagabend (08.-10.03.) durchtrennten die Täter die dortige Umzäunung und leerten eine als Spendenbox dienendes Vogelhäuschen. Die ungebetenen Besucher versuchten zudem vergeblich die Eingangstür aufzuhebeln. Am Mittwoch (11.03.), in der Zeit zwischen 9.00 und 17.30 Uhr schlugen die Unbekannten erneut zu. Diesmal ließen die Langfinger drei leere Kisten Bier mitgehen.

Die Ermittler hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise von Zeugen. Insbesondere Nutzer des gut frequentierten und direkt am Tatort vorbeiführenden Radwegs, könnten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim sind unter der Rufnummer 06258/9443-0 erreichbar.

