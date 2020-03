Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf bislang unbekannte Weise verschaffte sich ein 32 Jahre alter Mann am Mittwochabend (11.03.), gegen 23.00 Uhr, Zugang in den Innenraum eines in der Hintergasse geparkten Citroen und ließ ein dort abgelegtes Smartphone mitgehen, als plötzlich der Besitzer des Autos auftauchte.

Der 32-Jährige stieß den Mann zur Seite und flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort. Er konnte aber anschließend vom Fahrzeugbesitzer sowie einem Verwandten eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Den 32 Jahre alten Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

