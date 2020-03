Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Möbelgeschäft im Visier von Einbrechern

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Mit einem Ast schlugen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (11.03.) die Scheibe eines Möbelgeschäfts in der Ginsheimer Straße ein und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Offenbar wurden die ungebetenen Besucher auf der Suche nach Wertgegenständen aber nicht fündig und zogen ohne Beute wieder ab. Sie hinterließen einen Schaden von zirka 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell