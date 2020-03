Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruchsversuch in Elektroladen

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch (11.03.), gegen 23.20 Uhr, in einen Elektromarkt in der Robert-Koch-Straße einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie eine Tür des Ladens aufzuhebeln und wurden dabei offenbar vom Alarm überrascht. Daraufhin flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell