POL-DA: Bischofsheim: 82-jähriger Senior bestohlen/Krimineller fragt nach Kleingeld

In das Visier eines Kriminellen geriet am Mittwochvormittag (11.03.), gegen 11.15 Uhr, ein 82 Jahre alter Senior in der Römerstraße.

Vermutlich beobachtete der Unbekannte den Mann, der kurz zuvor an einem Automaten Geld abhob und fragte den Senior anschließend nach Kleingeld für die Telefonzelle. Als der hilfsbereite 82-Jährige in seiner Geldbörse nachschaute, entwendete ihm der Kriminelle auf bislang unbekannte Weise 385 Euro. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl erst, als der Tatverdächtige schon das Weite gesucht hatte.

Der Flüchtige ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig. Der Unbekannte hat kurze, graue Haare und trug graue Jeans und eine graue Jacke.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

