Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Birkenau (ots)

Im Zeitraum vom 27. (Do.) bis 29. (Sa.) Februar wurde in der Straße "Im Herrengarten" ein geparkter blauer Fiat Punto durch Unfall beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 EUR. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der 06252/7060 an die Polizeistation Heppenheim erbeten.

