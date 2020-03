Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht.

Heppenheim (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07:50 Uhr in Heppenheim in der Gerhard-Hauptmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Vor dem Starkenburg - Gymnasium wollte eine Schülerin den dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Die Schülerin wurde hierbei von einem grauen PKW erfasst und leicht verletzt. Die Polizeistation Heppenheim hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf den grauen PKW geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Krafft, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell